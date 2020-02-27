الصحة الإيرانية تُطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة بسبب (كورونا)

إجراءات وقائية في جميع أنحاء العالم جراء فايروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية، أن وزارة الصحة، طالبت بعدم إقامة صلاة الجمعة، ومنع التجمعات في البلاد، حتى إشعار آخر.



وطالبت وزراة الصحة الإيرانية، الخميس، بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة، ومنع التجمعات حتى إشعار آخر، على خلفية تزايد وتيرة انتشار فيروس (كزرونا) في البلاد.



وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، كيانوش جهانبور: إنه لا بد من عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة، وتعطيل دور السينما، ومراسم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف، وتقييد الزيارات للمراكز الدينية حتى إشعار آخر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأضاف: إن خفض اللقاءات اليومية، ومحدودية التنقل، ومنع التجمعات، وإلغاء الرحلات غير الضرورية، وغير ذلك، أمور لا بد منها أيضاً.



ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم تدشين 15 مختبراً جديداً في البلاد لتشخيص فيروس (كورونا) خلال الأسبوع المقبل.



وأوضح، أن عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس (كورونا) في البلاد، ارتفع من 2 إلى 7، وسيصل إلى 15 حتى نهاية الأسبوع، وإلى 22 في غضون الأسبوع المقبل.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الأربعاء، وفاة أربعة مصابين بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 19، فضلاً عن إصابة 139 آخرين.