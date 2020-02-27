الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر يناير





انخفاض في أسعار المنتج [1] خلال شهر كانون الثاني 2020



سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة مع شهر كانون الأول 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 97.93 خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة ﺒ 98.32 خلال شهر كانون الأول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.47%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 97.84 خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة ﺒ 98.30 خلال شهر كانون الأول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.27%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.71 خلال شهر كانون الثاني 2020 مقارنة بـ 98.44 خلال شهر كانون الأول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.11%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 4.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.79%.



شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 3.33%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 3.20%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.04%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.84%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.12%.



فيما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون الثاني/ يناير 2020، وهي كالتالي وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: