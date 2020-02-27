شؤون فلسطينية

تنويه بشأن إغلاق عدد من الشوارع بغزة

تنويه بشأن إغلاق عدد من الشوارع بغزة
شارع عمر المختار - غزة
رام الله - دنيا الوطن
نوهت إدارة المرور والنجدة، في غزة، اليوم الخميس، بوجود إغلاق كلي لشارع صلاح الدين الجهة الشرقية من سوق البسطات حتى مفترق الشجاعية.

وأفادت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن الإغلاق سيكوم اليوم الخميس الساعة 11 مساءً، حتى يوم غدٍ الجمعة الساعة 11مساءً.

وأعربت "المرور" عن أملها، من السائقين القيادة بحذر وتمهل، حرصا على سلامة مستخدمي الطريق.

كما نوهت بوجود إغلاقات جزئية لإصلاح حفر على الطريق في مفترق الدحدوح "شارع 8"، وشارع صلاح الدين مقابل محطة بهلول "الزيتون"، وشارع المشاهرة.

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