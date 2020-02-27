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بومبيو يتهم خامنئي بالكذب بسبب الطائرة الأوكرانية

بومبيو يتهم خامنئي بالكذب بسبب الطائرة الأوكرانية
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
اتهم وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، المرشد الإيراني علي خامنئي "بمواصلة الكذب على شعبه"، معتبراً أن النظام الإيراني فقد شرعيته، بعد تسجيل أدنى مشاركة في الانتخابات الأخيرة.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على حسابه في (تويتر): يواصل خامنئي الكذب بدلاً من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية، والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين"، في إشارة إلى تفشي فيروس (کورونا).

كما رأى، أن المرشد، يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في "توسعاته الثورية" سواء في العراق أو سوريا أو لبنان، مشيراً إلى أن النظام في إيران يواجه أزمة في شرعيته، بعد تدني المشاركة في الانتخابات النيابية إلى أدنى مستوى منذ العام 1979.

يذكر، أن إيران أعلنت الأحد الماضي، أن نسبة إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بلغت 42%، وهي الأقل منذ ثورة الخميني عام 1979، في حين ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي باللائمة على من وصفهم بـ "أعداء إيران، الذين ضخموا خطر فيروس (كورونا) الجديد؛ لثني الناخبين عن التصويت".

في حين سجلت نسبة المشاركة 62% في الانتخابات البرلمانية عام 2016 و66% في 2012.

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