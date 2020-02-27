"المرور" بغزة: ست إصابات في حادثي طرق بالقطاع خلال 24 ساعة





وفيما يتعلق بحالة الطرق، قالت "المرور" في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.



وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، في غزة، إنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي طرق، نتج عنهما ست إصابات.