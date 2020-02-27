لبنان تبدأ بأعمال حفر أول بئر نفط بالمياه الإقليمية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بدء أعمال حفر أول بئر نفط في المياه الإقليمية اللبنانية، سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.



وقال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من مسؤولي شركة (توتال) الفرنسية، التي تتولى الحفر، إن "هذا الحدث سوف يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويحد من الانعكاسات السلبية عليه"، شاكراً الوفد على مساهمته في تحقيق حلم اللبنانيين في استخراج النفط والغاز من أرضهم ومياههم، وفق (روسيا اليوم).



وأطلع الوفد الفرنسي، الرئيس عون على الترتيبات المتخذة لبدء أعمال حفر البئر خلال الساعات القليلة المقبلة، والإجراءات المتخذة لذلك، وأفاد مسؤولو الشركة الفرنسية بأن عملية الحفر ستستمر نحو شهرين.



يذكر، أن الباخرة "تانغستر إكسبلورر" سوف تبدأ خلال الساعات المقبلة، بعملية حفر أول بئر نفطي في المياه الإقليمية اللبنانية في البلوك رقم 4 شمال بيروت، قبالة شاطئ كسروان- جبيل، على عمق 1500 متر من سطح البحر، لاستكشاف مكامن نفطية تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر.



وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي (نوفاتيك) الروسية و(إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.