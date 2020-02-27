لماذا طالبت إسرائيل مواطنيها بعدم السفر للخارج؟

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رام الله - دنيا الوطن

نصحت الحكومة الإسرائيلية، رعاياها بتجنب السفر إلى الخارج، وعدم المشاركة في "مؤتمرات دولية" وفعاليات دينية مع أشخاص أجانب، بهدف حماية الدولة من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وحضت وزارة الصحة، الإسرائيليين في تعميم نشرته في وقت متأخر من الليلة الماضية، على "عدم التوجه إلى إيطاليا" حيث بلغت حصيلة الوفيات، جراء الفيروس 12 حالة من أصل 400 إصابة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



وأكدت الوزارة، وجود "احتمال كبير أن يكون المرض قد تفشى في دول أوروبية أخرى، وفي أنحاء أخرى من العالم، لذا حثت وزارة الصحة المواطنين على إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج".



كما نصحت الوزارة الإسرائيليين بـ"ضرورة تجنب" المشاركة في "مؤتمرات دولية" والسفر للمشاركة في "فعاليات دينية يجتمع فيها أشخاص من مختلف الدول".



ولم تشر السلطات إلى أي مناسبة محددة، إلا أن التدبير يمكن أن يطبق نظرياً على فلسطينيي 48، وغالبيتهم من المسلمين، الذين قد يرغبون بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة أو الحج، علماً أن السعودية علّقت فجر اليوم الخميس، دخول المعتمرين، بهدف منع الوباء من الوصول إلى المملكة.



وسجلت إسرائيل حتى اليوم، إصابتين مؤكدتين بفيروس (كورونا) المستجد.