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منصب جديد لنائب ترامب وتخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة (كورونا)

منصب جديد لنائب ترامب وتخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، فيما عين نائبه مايك بنس، مسؤولاً عن ملف مكافحة الفيروس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، خصصه للحديث عن الفيروس الذي تفشى في الصين ويواصل انتشاره في العالم، إنه "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً"، وفق وكالة (سبوتنك). 

كما انتقد ترامب خصومه الذين"استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس، وفقاً لشبكة (آي بي سي نيوز) الأمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "الكونغرس خصص مليارين ونصف المليار دولار؛ لمواجهة كورونا"، مضيفاً: "قد نحتاج المزيد، تهديد الفيروس، يظل منخفضاً بالنسبة للشعب الأمريكي، ومستعدون لفعل كل ما هو ضروري في حال انتشار فيروس كورنا في الولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة، هي الأولى على مستوى العالم، من حيث الاستعداد لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن أزمة فيروس (كورونا) ستنتهي "عاجلاً أم آجلاً".

وأشار خلال حديثه، إلى أن الوقت ليس مناسباً لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، بسبب فيروس (كورونا) مضيفاً، "سنفرض في الوقت المناسب قيوداً جديدة على السفر إلى دول أخرى غير الصين لمكافحة كورونا".

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أعلن مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) الجديد إلى 60 حالة.

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