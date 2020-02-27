اعتقالات ومواجهات ليلية في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة على مدخل قلقيلية الجنوبي.



وفي رام الله، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال، الشاب محمد أبو خليل، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من حي عين مصباح في رام الله، واقتادته لمستوطنة قريبة.



واقتحمت قوات الاحتلال، قرية قراوة بني حسان، قضاء سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر عثمان عاصي، بعد دهم وتفتيش منزله.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد شفيق عابد من قرية كفر دان قضاء جنين، بعد دهم البلدة.



ودهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت المواطنين محمد أمين شعث، ورامي يوسف سنينة، وعلي البدوي، واندلعت مواجهات عنيفة على المدخل الجنوبي للمدينة، وأصيب على إثرها شاب.



وفي بلدة العبيدية شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صقر جواد ربايعة، فيما استدعت آخرين لمقابلة مخابرات الاحتلال.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن شاهر الحيح من بلدة صوريف شمال الخليل، بعد دهم وتفتيش منزله، فيما جرى اقتحام منزل محمد ياسر المسالمة من بيت عوا جنوب غرب الخليل، وتم تفتش المنزل، والتحقيق ميدانياً مع المواطن المسالمة.