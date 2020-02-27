البرلمان التونسي يُوافق على منح الثقة لحكومة الفخفاخ

مجلس النواب التونسي

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رام الله - دنيا الوطن

وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة ائتلافية، يقودها إلياس الفخفاخ، بعد مشاحنات سياسية، استمرت شهوراً.



وبعد نقاش طويل، استغرق أكثر من 14 ساعة، حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً، مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، كما نقل موقع قناة (فرانس 24).



وينص الدستور التونسي، على أنه "عند نيل الحكومة ثقة المجلس، يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها" و"يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية".



وبناءً عليه، سيؤدي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي، اليمين الدستورية، خلال حفل سيقام الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الذي لم يوضح في أي ساعة بالتحديد، سيجري ذلك.



وأصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.