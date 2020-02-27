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الصين تُعلن آخر إحصائيات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا)

الصين تُعلن آخر إحصائيات الوفاة والإصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى 78 ألفاً و497 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقاً للبيانات الأخيرة لـ 31 إقليماً، تم تسجيل 78 ألفاً و497 حالة مؤكدة بفيروس (كورونا) وشفاء 32 ألفاً و495 شخصاً بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصاً، وفق (روسيا اليوم). 

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد، وهو مركز تفشي الفيروس 409 حالة إصابة جديدة في 26 شباط/ فبراير، ووفاة 26 حالة.

يذكر، أن فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19)، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير/ كانون الثاني، حجراً على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 كانون الثاني يناير و2 شباط/ فبراير، حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، لكن عدد الإصابات الجديدة في الصين مستمر في التراجع، وبذلك، تحول الانتباه الآن إلى حالات الإصابة خارج الصين، وكيفية انتقالها بين البلدان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الزيادة المفاجئة في الإصابات في بلدان خارج الصين "مقلقة جداً".

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