قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

هدم منزل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.



وأفاد الناشط الشبابي في الولجة ابراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الولجة، وهدمت منزلا من طابق بمساحة 80 مترا مربعا، يقع في منطقة خلة الحور، ويعود للمواطن عبد القادر ابو حماد، كما هدمت كراجا في منطقة خلة السمك للمواطن صالح خليفة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واكد أن الولجة تتعرض الى هجمة ممنهجة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل المواطنين واعتقالهم، بهدف تفريغ القرية من سكانها لصالح الاستيطان.