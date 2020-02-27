عاجل

  • وزير الصحة الإيراني: قرار بعدم إقامة صلاة الجمعة في المدن التي انتشر فيها (كورونا)

  • بسبب (كورونا).. الصحة الإيرانية تطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة ومنع التجمعات في البلاد

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة: إسرائيل بدأت بفتح المعابر أمام الصادرات الفلسطينية وفق التفاهمات الأخيرة

وزير الزراعة: إسرائيل بدأت بفتح المعابر أمام الصادرات الفلسطينية وفق التفاهمات الأخيرة
أحد المعابر التجارية بين إسرائيل وقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، اليوم الحميس: إن الجانب الإسرائيلي، فتح مساء أمس، المعابر للصادرات الفلسطينية، وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن تفاهمات، حصلت قبل نحو عشرة أيام، ولكن كانت هناك مماطلة طوال الفترة الماضية من الجانب الإسرائيلي.

وتابع وزير الزراعة: "توجهت سبع شاحنات مساء أمس، عبر الموانئ الإسرائيلية، وجسر الكرامة، محملة بالتمور والأعشاب الطبية وزيت الزيتون".

وأكد على أنه من المفترض، اليوم، أن يتم فتح المعابر أمام دخول الخضروات الفلسطينية للسوق الإسرائيلي. 

وأضاف: نجن اليوم، سنتابع هذا الموضوع، وإذا قام الجانب الإسرائيلي بهذه الخطوة، يبقى التحدي الأكبر، نجاح اللجنة الفنية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول المحاجر البيطرية، وإدخال بعض السلع للسوق الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد، وغداً من المحتمل أن يتم ذلك.

وفيما يتعلق بإعطاء التصاريح لتجار العجول، قال وزير الزراعة: إن مستورداً واحداً حصل على تصريح قبل سريان مفعول هذه التفاهمات، ولدينا مجموعة من التجار تقدموا، وفي هذه الجزئية، الجانب الإسرائيلي يُماطل، وحسب الوعودات اليوم أو غداً ستتم العملية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

بعد إغلاق استمر يومين.. سلطات الاحتلال تُعيد فتح معابر القطاع ومنطقة الصيد

بعد إغلاق استمر يومين.. سلطات الاحتلال تُعيد فتح معابر القطاع ومنطقة الصيد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى مطلع الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى مطلع الأسبوع المقبل

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بمستشفى الشفاء

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بمستشفى الشفاء

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين اليوم

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين اليوم

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين اليوم

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي