وزير الزراعة: إسرائيل بدأت بفتح المعابر أمام الصادرات الفلسطينية وفق التفاهمات الأخيرة





وتابع وزير الزراعة: "توجهت سبع شاحنات مساء أمس، عبر الموانئ الإسرائيلية، وجسر الكرامة، محملة بالتمور والأعشاب الطبية وزيت الزيتون".



وأكد على أنه من المفترض، اليوم، أن يتم فتح المعابر أمام دخول الخضروات الفلسطينية للسوق الإسرائيلي.



وأضاف: نجن اليوم، سنتابع هذا الموضوع، وإذا قام الجانب الإسرائيلي بهذه الخطوة، يبقى التحدي الأكبر، نجاح اللجنة الفنية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول المحاجر البيطرية، وإدخال بعض السلع للسوق الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد، وغداً من المحتمل أن يتم ذلك.



وفيما يتعلق بإعطاء التصاريح لتجار العجول، قال وزير الزراعة: إن مستورداً واحداً حصل على تصريح قبل سريان مفعول هذه التفاهمات، ولدينا مجموعة من التجار تقدموا، وفي هذه الجزئية، الجانب الإسرائيلي يُماطل، وحسب الوعودات اليوم أو غداً ستتم العملية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، اليوم الحميس: إن الجانب الإسرائيلي، فتح مساء أمس، المعابر للصادرات الفلسطينية، وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن تفاهمات، حصلت قبل نحو عشرة أيام، ولكن كانت هناك مماطلة طوال الفترة الماضية من الجانب الإسرائيلي.