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بعد إغلاق استمر يومين.. سلطات الاحتلال تُعيد فتح معابر القطاع ومنطقة الصيد

بعد إغلاق استمر يومين.. سلطات الاحتلال تُعيد فتح معابر القطاع ومنطقة الصيد
رجل أمن تابع للشرطة في غزة بمعبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
تُعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح معابر قطاع غزة، ومنطقة الصيد، بعد إغلاق استمر يومين، إثر تصعيد عسكري إسرائيلي.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة فتح (معبر كرم أبو سالم) اليوم الخميس، كالمعتاد.

وكان منسق الجيش الإسرائيلي، قال عصر الأربعاء: إنه بعد إعادة تقييم للوضع، تقرر إعادة فتح (معبر بيت حانون/ إيرز) و(معبر كرم أبو سالم)، ابتداءً من صباح الغد، كما سيتم فتح منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق جميع معابر القطاع، ومنطقة الصيد أمام الصيادين، إثر تصعيد إسرائيلي عسكري الأحد الماضي.

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