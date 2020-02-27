السعودية تعلق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي لمنع وصول (كورونا) إلى المملكة

كما قررت الخارجية، في بيان لها، تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنيين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.





واستثنت من ذلك، السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، تخوفاً من وصول فايروس (كورونا) إلى المملكة.وأكدت الخارجية، أن هذه الإجراءات مؤقتة، لمنع وصول الفايروس إلى المملكة، مشيرة إلى أنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.وشددت على أن المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فايروس (كورونا) الجديد، وحرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة.وطالبت الخارجية، مواطني المملكة عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفايروس (كوفيد 19)، المعروف بـ (كورونا) الجديد.