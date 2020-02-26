شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى مطلع الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى مطلع الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسباً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً  ليلا ،والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ،والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح،والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
 
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-10 18-9 12-8 بيت لحم 17-10 18-9 12-8
رام الله والبيرة 16-9 17-8 11-7 طولكرم 21-13 22-12 17-11
نابلس 18-11 19-10 13-9 قلقيلية 21-13 22-12 17-11
جنين 22-12 23-11 16-10 سلفيت 17-10 18-9 12-8
طوباس 22-12 23-11 16-10 روابي 18-11 19-10 13-9
الخليل 16-9 17-9 11-7 غزه 22-14 23-13 18-12
أريحا 25-14 26-13 21-13 خانيونس 22-14 23-13 18-12
الأغوار الشمالية 23-12 24-11 19-11 رفح 23-13 24-12 19-11


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