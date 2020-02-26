فيروس (كورونا) يصل للولايات المتحدة بعد تسجل إصابة 60 أمريكياً

وحسب قناة (العربية)، فإ‘ن المريض واحد من بين بين 232 فرداً يخضعون للحجر الصحى داخل قاعدة ميرامار الجوية، التابعة لمشاة البحرية، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس.



وقال مسؤولون فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن المريضين تعرضا للعدوى بشكل منفصل أثناء وجودهما فى الصين وقد وصلا على طائرتين مختلفتين وسكنا فى مقرى إقامة منفصلين.



وأعلنت الصين، مساء الأربعاء، أعلى إحصائية لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره فى كانون أول/ديسمبر الماضي، إذ توفى 242 شخصا في أقل من يوم واحد في مقاطعة هوبى وحدها، إضافة إلى عدد كبيرة من الإصابات.



وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، إن عدد قتلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء وصل على 242، ما يعنى ارتفاع عدد الوفيات إلى 1310 حالة بنهاية يوم الأربعاء، وأضافت السلطات الصحية في هوبي ، إنه تم تسجيل 14840 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الماصبين إلى أكثر من 48 ألفا في مقاطعة هوبي وحدها، وأكثر من 58 ألف إصابة في عموم الصين.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إصابة 60 أمريكياً بفيروس (كورونا) فى الولايات المتحدة، وذلك بعد تشخيص إصابة أحد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية والخاضعين لحجر صحى قرب مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.