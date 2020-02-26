شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بمستشفى الشفاء

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) بمستشفى الشفاء
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
كشف وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، حقيقة تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) بمستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

ونفى مدير عام الطب الوقائي بالوزارة، مجدي ضهير، تسجيل أي إصابة في قطاع غزة، نافياً ما يجري تداوله حول احتجاز حالة مصابة بالكورونا في مستشفى الشفاء.

وقال ضهير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن ما يجري تداوله حول الموضوع غير صحيح، وقطاع غزة خالي من فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الشخص الموجود بالحجر الصحي في معبر رفح سيخرج بعد يومين وذلك بعد التأكد من عدم اصابته بالفيروس.

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبراً مفاده احتجاز الجهات المختصة لمواطن فلسطيني مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة. 

وكانت وزارة الصحة بغزة قد جهزت مكاناً للحجر الصحي في معبر رفح البري للمسافرين القادمين من الصين، حين يجري حجرهم داخل كرفانات بالمعبر لمدة 14 يوماً تبدأ من اليوم الأول لخروج المسافر من الصين. 

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