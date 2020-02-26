شؤون فلسطينية

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة
المحامي كمال عبيدات
رام الله - دنيا الوطن
قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد توقيف المحامي كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة القدس، وذلك بعد أن داهم عدد من أفراد قوات الاحتلال، وعناصر (الشاباك)  منزله وكافة شركاته، ومصادرة كافة أجهزة الحواسيب وملفاته الخاصة، وتدمير محتويات المكاتب.

والمحامي كمال عبيدات، هو شقيق نقيب المحامين، جواد عبيدات، وقد تم اعتقاله أكثر من سبع مرات، بسبب نشاطاته الوطنية المستمرة؛ لمناهضه تهويد القدس، وممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.

ويعتبر المحامي كمال عبيدات، هو  أحد الشخصيات الوطنية المهمة،  والذي أطلق عليه الشهيد ياسر عرفات، لقب الشهيد الحي.

من جانبه، قال نقيب المحامين جواد عبيدات: إن اختطاف شقيقه المحامي كمال عبيدات، وتمديد توقيفه لن يثني أبناء العائلة، وكافة المقدسيين عن مواصلة النضال ضد المحتل، ومؤامراته المتواصلة لتمرير (صفقة القرن)، داعياً الشعوب العربية والدولية، للعمل على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين، حتى دحر الاحتلال عن التراب الوطني، وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي