الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

المحامي كمال عبيدات

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رام الله - دنيا الوطن

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد توقيف المحامي كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة القدس، وذلك بعد أن داهم عدد من أفراد قوات الاحتلال، وعناصر (الشاباك) منزله وكافة شركاته، ومصادرة كافة أجهزة الحواسيب وملفاته الخاصة، وتدمير محتويات المكاتب.



والمحامي كمال عبيدات، هو شقيق نقيب المحامين، جواد عبيدات، وقد تم اعتقاله أكثر من سبع مرات، بسبب نشاطاته الوطنية المستمرة؛ لمناهضه تهويد القدس، وممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.



ويعتبر المحامي كمال عبيدات، هو أحد الشخصيات الوطنية المهمة، والذي أطلق عليه الشهيد ياسر عرفات، لقب الشهيد الحي.



من جانبه، قال نقيب المحامين جواد عبيدات: إن اختطاف شقيقه المحامي كمال عبيدات، وتمديد توقيفه لن يثني أبناء العائلة، وكافة المقدسيين عن مواصلة النضال ضد المحتل، ومؤامراته المتواصلة لتمرير (صفقة القرن)، داعياً الشعوب العربية والدولية، للعمل على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين، حتى دحر الاحتلال عن التراب الوطني، وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.