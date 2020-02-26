الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن رافي عصفور مدرب نادي سنجل

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رام الله - دنيا الوطن

قدم الكابتن رافي عصفور، مدرب نادي سنجل، الذي لم يشارك الفريق في استحقاق الطائرة العربية في مصر، لظروف دراسته وعمله، اعتذاره للجميع؛ لعدم تحقيق الإنجاز الذي كان الجميع بانتظاره للفريق.



وأضاف: كنا نأمل أن نحقق إنجازاً نهديه لكل محب للرياضة الفلسطينة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، على الرغم من محاولاتنا الحثيثة والجدية، لكي نكون ممثلين لفلسطين، ونشرف فلسطين في البطولة العربية، لكن لم تكن الأمور على ما نشتهي.



فقد حاولنا أن نتعاقد مع لاعبين من المنتخب المصري الشقيق، إلا أنهم اعتذروا في الأيام الأخيرة، بسبب مشاركتهم المفاجئة في البطولة الأفريقية، ثم تواصلنا مع لاعبين من البرازيل على مستوى عال على الرغم من التكلفة المادية العالية، إلا أننا لم نستطع، بعد التواصل مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، أن نحصل على شهادة الانتقال الدولي، وذلك لأسباب فنية، كانت خارجة عن إرادة الاتحاد وإرادتنا.



وأضاف عصفور: نعم حاولنا أن نكون في مظهر يليق بالكرة الطائرة الفلسطينية، لكن للأسف لم يحالفنا الحظ، ولا أشكو الظروف، لكن كنا مصرين على المشاركة من أجل رفع علم فلسطين أولاً، واكتساب الخبرة، حتى لو كانت بالطريقة التي ظهر فيها نادينا، إلا أن لاعبينا استفادوا من هذه المشاركة، واكتسبوا الخبرات الدولية، بالاحتكاك مع الأشقاء واللاعبين المحترفين، الذين كانت أندية العرب تعج بهم.



وأعلم أن هذه المشاركات بحاجة إلى معسكرات ومباريات ودية لكن الكل يعلم أن اللاعبين غير متفرغين، ولا يمكن أن يضحوا بوظائفهم التي نحصل على إجازات لهم منها بشق الأنفس، فهذه ظروفنا، ونحن نتحدى هذه الظروف بالإمكانيات المتوفرة، ونحن في إدارة نادي سنجل، نعتبر المشاركات واجباً وطنياً، ففلسطين يجب أن تبقى في كل المحافل متواجدة، فلاعبونا يستحقون أن يشاركوا في مثل هذه البطولات، التي تعود على الكرة الطائرة في النادي بشكل خاص بالنفع، وكرة الطائرة الفلسطينة بشكل عام.



وختم عصفور: في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم من نادي خدمات جباليا الممثل الثاني لفلسطين "لاعبين إدارة ومدربين" بالشكر على ما قدموه، ولهم كل الاحترام والتقدير على مشاركتهم الرائعة في هذه البطولة، وأتقدم بالشكر الجزيل من لاعبي نادي سنجل على تضحياتهم المستمرة، وعلى ما قدموه للنادي ولفلسطين، فهم جنود أبوا إلا أن يرفعوا اسم فلسطين في المحافل الدولية، ولا أنسى شكر المدرب شادي الشوبكي، الذي رافق البعثة متظوعاً كمدرب، فله من كل سنجلاوي الشكر والتقدير.



ولا أنسى شكر الهيئة الإدارية في النادي، التي تعمل ليل نهار من أجل البقاء في الطليعة، ولا بد من شكر بلدية سنجل، وجمهور سنجل، وأهلنا في الأردن والمغتربين والاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، وكل من ساهم في أن تكون فلسطين في هذا المحفل الدولي، ونتمنى التقدم والرقي لكرة الطائرة الفلسطينية، ولكل الرياضات في فلسطين.