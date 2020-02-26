كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

جامعة النجاح

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رام الله - دنيا الوطن

بتوجيهات من إدارة جامعة النجاح الوطنية، أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس (كورونا) ‏الذي بدأ بالانتشار ‏عالمياً في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها بالتعاون مع المؤسسات ‏المجتمعية، لتنعكس إيجاباً على الأهالي ‏والمؤسسات.‏



وباشرت الكلية بإطلاق فعاليات مختلفة منها: عمل وتوزيع نشرات توعوية ولقاءات مع أسرة الجامعة ‏والمنصات الإعلامية ولوحات تعريفية متخصصة، تتناول طبيعة الفيروس، وسبل مكافحته.‏



وبهذا الخصوص، أكد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى، أنه وبناء على جهود ودور جامعة ‏النجاح الوطنية في وخدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.‏



وقال عيسى: "إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس (كورونا) الذي بدأ من ‏الصين، وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك كيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وعلوم ‏الصحة"، وطلبة اتحاد العالمي- فرع النجاح ‏



وأضاف: "سنقوم أيضا بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة، تستهدف كافة الفئات، تشمل التعريف ‏بالفيروس والتحذير منه، وكيفية التعامل والوقاية".‏



وبحسب عميد الطب وعلوم الصحة، فإن الكلية وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، ستطلقان برنامجاً ‏متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية، حول فيروس (كورونا) وسبل الوقاية منه.‏



وستشمل الحملة التي بدأت فعلياً بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية، تقديم مساهمات مجتمعية من ‏خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة، والمحافظة، والهلال الأحمر، والمستشفى الجامعي، ومؤسسات مختلفة، في ‏سبيل نشر التوعية المجتمعية.‏



وقال عيسى: "باشرت الكلية بتشكيل خلية عمل مستمرة، تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين ‏في كلية الطب وعلوم الصحة، هدفها التوعية والإرشاد، ومتابعة تطورات الأمور".‏



وأردف: "أن المرجعية لقسم طب الأسرة والمجتمع، وذلك للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن ‏وأن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية، بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها".‏



‏ ومن ضمن الفعاليات أيضاً سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس (كورونا) وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع ‏مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية، سيتولى طلبة كلبة الطب وعلوم ‏الصحة، والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها والشرح عنها، وستنشر في مواقع مختلفة ‏من الجامعة.‏



وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفيروس (كورونا)، وذلك في ساحة كلية الطب.