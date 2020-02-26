كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من إدارة جامعة النجاح الوطنية، أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس (كورونا) الذي بدأ بالانتشار عالمياً في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، لتنعكس إيجاباً على الأهالي والمؤسسات.
وباشرت الكلية بإطلاق فعاليات مختلفة منها: عمل وتوزيع نشرات توعوية ولقاءات مع أسرة الجامعة والمنصات الإعلامية ولوحات تعريفية متخصصة، تتناول طبيعة الفيروس، وسبل مكافحته.
وبهذا الخصوص، أكد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى، أنه وبناء على جهود ودور جامعة النجاح الوطنية في وخدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.
وقال عيسى: "إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس (كورونا) الذي بدأ من الصين، وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك كيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وعلوم الصحة"، وطلبة اتحاد العالمي- فرع النجاح
وأضاف: "سنقوم أيضا بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة، تستهدف كافة الفئات، تشمل التعريف بالفيروس والتحذير منه، وكيفية التعامل والوقاية".
وبحسب عميد الطب وعلوم الصحة، فإن الكلية وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، ستطلقان برنامجاً متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية، حول فيروس (كورونا) وسبل الوقاية منه.
وستشمل الحملة التي بدأت فعلياً بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية، تقديم مساهمات مجتمعية من خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة، والمحافظة، والهلال الأحمر، والمستشفى الجامعي، ومؤسسات مختلفة، في سبيل نشر التوعية المجتمعية.
وقال عيسى: "باشرت الكلية بتشكيل خلية عمل مستمرة، تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين في كلية الطب وعلوم الصحة، هدفها التوعية والإرشاد، ومتابعة تطورات الأمور".
وأردف: "أن المرجعية لقسم طب الأسرة والمجتمع، وذلك للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن وأن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية، بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها".
ومن ضمن الفعاليات أيضاً سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس (كورونا) وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية، سيتولى طلبة كلبة الطب وعلوم الصحة، والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها والشرح عنها، وستنشر في مواقع مختلفة من الجامعة.
وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفيروس (كورونا)، وذلك في ساحة كلية الطب.
بتوجيهات من إدارة جامعة النجاح الوطنية، أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس (كورونا) الذي بدأ بالانتشار عالمياً في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، لتنعكس إيجاباً على الأهالي والمؤسسات.
وباشرت الكلية بإطلاق فعاليات مختلفة منها: عمل وتوزيع نشرات توعوية ولقاءات مع أسرة الجامعة والمنصات الإعلامية ولوحات تعريفية متخصصة، تتناول طبيعة الفيروس، وسبل مكافحته.
وبهذا الخصوص، أكد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى، أنه وبناء على جهود ودور جامعة النجاح الوطنية في وخدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.
وقال عيسى: "إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس (كورونا) الذي بدأ من الصين، وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك كيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وعلوم الصحة"، وطلبة اتحاد العالمي- فرع النجاح
وأضاف: "سنقوم أيضا بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة، تستهدف كافة الفئات، تشمل التعريف بالفيروس والتحذير منه، وكيفية التعامل والوقاية".
وبحسب عميد الطب وعلوم الصحة، فإن الكلية وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، ستطلقان برنامجاً متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية، حول فيروس (كورونا) وسبل الوقاية منه.
وستشمل الحملة التي بدأت فعلياً بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية، تقديم مساهمات مجتمعية من خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة، والمحافظة، والهلال الأحمر، والمستشفى الجامعي، ومؤسسات مختلفة، في سبيل نشر التوعية المجتمعية.
وقال عيسى: "باشرت الكلية بتشكيل خلية عمل مستمرة، تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين في كلية الطب وعلوم الصحة، هدفها التوعية والإرشاد، ومتابعة تطورات الأمور".
وأردف: "أن المرجعية لقسم طب الأسرة والمجتمع، وذلك للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن وأن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية، بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها".
ومن ضمن الفعاليات أيضاً سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس (كورونا) وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية، سيتولى طلبة كلبة الطب وعلوم الصحة، والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها والشرح عنها، وستنشر في مواقع مختلفة من الجامعة.
وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفيروس (كورونا)، وذلك في ساحة كلية الطب.
التعليقات