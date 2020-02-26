شؤون فلسطينية

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏
جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من إدارة جامعة النجاح الوطنية، أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس (كورونا) ‏الذي بدأ بالانتشار ‏عالمياً في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها بالتعاون مع المؤسسات ‏المجتمعية، لتنعكس إيجاباً على الأهالي ‏والمؤسسات.‏

وباشرت الكلية بإطلاق فعاليات مختلفة منها: عمل وتوزيع نشرات توعوية ولقاءات مع أسرة الجامعة ‏والمنصات الإعلامية ولوحات تعريفية متخصصة، تتناول طبيعة الفيروس، وسبل مكافحته.‏

وبهذا الخصوص، أكد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى، أنه وبناء على جهود ودور جامعة ‏النجاح الوطنية في وخدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.‏

وقال عيسى: "إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس (كورونا) الذي بدأ من ‏الصين، وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك كيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وعلوم ‏الصحة"، وطلبة اتحاد العالمي- فرع النجاح ‏

وأضاف: "سنقوم أيضا بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة، تستهدف كافة الفئات، تشمل التعريف ‏بالفيروس والتحذير منه، وكيفية التعامل والوقاية".‏

وبحسب عميد الطب وعلوم الصحة، فإن الكلية وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، ستطلقان برنامجاً ‏متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية، حول فيروس (كورونا) وسبل الوقاية منه.‏

وستشمل الحملة التي بدأت فعلياً بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية، تقديم مساهمات مجتمعية من ‏خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة، والمحافظة، والهلال الأحمر، والمستشفى الجامعي، ومؤسسات مختلفة، في ‏سبيل نشر التوعية المجتمعية.‏

وقال عيسى: "باشرت الكلية بتشكيل خلية عمل مستمرة، تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين ‏في كلية الطب وعلوم الصحة، هدفها التوعية والإرشاد، ومتابعة تطورات الأمور".‏

وأردف: "أن المرجعية لقسم طب الأسرة والمجتمع، وذلك للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن ‏وأن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية، بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها".‏

‏ ومن ضمن الفعاليات أيضاً سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس (كورونا) وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع ‏مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية، سيتولى طلبة كلبة الطب وعلوم ‏الصحة، والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها والشرح عنها، وستنشر في مواقع مختلفة ‏من الجامعة.‏

وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفيروس (كورونا)، وذلك في ساحة كلية الطب.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي