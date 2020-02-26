الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء: إنّها ستكشف لأول مرة يوم السبت المقبل، عن اعترافات لمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء: إنّها ستكشف لأول مرة يوم السبت المقبل، عن اعترافات لمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الداخلية، وفق صحيفة (فلسطين) أن اعترافات ستكشف لأوّل مرةّ لعملاء الاحتلال في قبضة جهاز الأمن الداخلي، كما ستوجّه رسائل أمنية لأجهزة مخابرات الاحتلال.
وبينت، أن اعترافات العملاء والرسائل الأمنية، ستعرض في برنامج وثائقي يحمل اسم (برتبة عميل) يوم السبت المقبل الساعة 8:00 مساءً على شاشة قناة (الميادين) الفضائية.
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