الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل





وأضافت الداخلية، وفق صحيفة (فلسطين) أن اعترافات ستكشف لأوّل مرةّ لعملاء الاحتلال في قبضة جهاز الأمن الداخلي، كما ستوجّه رسائل أمنية لأجهزة مخابرات الاحتلال.





وبينت، أن اعترافات العملاء والرسائل الأمنية، ستعرض في برنامج وثائقي يحمل اسم (برتبة عميل) يوم السبت المقبل الساعة 8:00 مساءً على شاشة قناة (الميادين) الفضائية.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء: إنّها ستكشف لأول مرة يوم السبت المقبل، عن اعترافات لمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.