"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

رام الله - دنيا الوطناستضاف فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل، يوم الأربعاء الموافق 26/2/2020، فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة تحت عنوان "معاً نحو مستقبل أفضل"، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومع وزارة التربية والتعليم متضمنة رؤساء أقسام الإرشاد والتربية الخاصة في مديريات التربية والتعليم في الخليل (شمال، ووسط، وجنوب، ويطا)، بحضور ومشاركة ممثلي مؤسسات التعليم العالي، حيث تنظم الوزارتان هذا اليوم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وبرعاية شركة "جوال".واستقبل فرع الجامعة في الخليل، بالشراكة مع فرعيها في دورا ويطا، نحو (1000) طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة في محافظة الخليل، بمشاركة (22) جامعة وكلية من أنحاء الوطن؛ لتعريف الطلبة بالجامعات الفلسطينية والتخصصات التي تناسبهم.حضر اليوم الإرشادي، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ومديرو فروع الجامعة في: الخليل أ. د. تيسير أبو ساكور، ودورا أ. د. نعمان عمرو، ويطا د. محمد الحروب، ومدير الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ. أيمن الهودلي، ومدير مديرية التربية والتعليم في الخليل أ. بسام طهبوب، ومدير التعليم العالي والبحث العلمي في الخليل أ. علاء الدين الجعبري، والهيئة الإدارية والأكاديمية في فروع: الخليل، دورا، ويطا، وكذلك مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في الفرع، وممثلون عن الجامعات والكليات الفلسطينية، وعدد من طلبة الثانوية العامة في المحافظة.بدأت فعاليات هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم، قرأها خريج الجامعة معتز أبو سنينة، ثم تلالها السلام الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.ونقل أ. د. شاهين تحيات إدارة الجامعة ممثلة برئيسها أ. د. يونس عمرو، وقال إن "جامعة القدس المفتوحة تتميز بخدمات متطورة تقدمها للطلبة، ولديها (8) كليات تقدم (33) تخصصاً، إضافة إلى برنامج دبلوم عال و(6) برامج ماجستير، ونعمل حالياً من أجل الحصول على برنامج دكتوراه بالشراكة مع الجامعات الوطنية الشريكة".من جهته، رحب أبو ساكور بالحضور، ناقلاً تحيات وترحيب السيد رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مباركاً هذا التجمع وجهود الوزارتين مع الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، وتوفير المعلومة التي تساعدهم على اختيار ما يتناسب وقدراتهم من تخصصات وما تحتاجه سوق العمل من خبرات.وأشاد ساكور بجهود وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي"، ودعم شركة "جوال"، والمساهمين كافة لإنجاح فعاليات هذا اليوم، متمنياً لهذا اليوم كل التوفيق والنجاح، مباركاً الجهود الخيرة لما فيه خدمة الطلبة ليكونوا الجيل الواعد المسلح بالعلم والإيمان، وصولاً إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.إلى ذلك، قال طهبوب: "تنظم الوزارة مثل هذه الأيام لتحفيز الطلبة على اجتياز مرحلة الثانوية العامة وتهيئتهم للانتقال إلى الحياة الجامعية، ونقل تحيات وزير التربية والتعليم، وقال: "الهدف من هذه الأيام هو تعريف الطلبة باحتياجات السوق المحلية بجهود تبذلها مديريات التربية والتعليم، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المختلفة؛ لتسويق تخصصات الجامعات المحلية لطلبة الثانوية العامة، ولتسهيل اندماجهم في عجلة الإنتاج وتوفير كوادر لسوق العمل".وتحدث الجعبري، ناقلاً تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاكراً جامعة القدس المفتوحة على تنظيم هذا اليوم، موضحاً لطلبة الثانوية العامة أهمية اختيار التخصص الملائم لهم، متمنياً لجميع الطلبة النجاح.وقامت جامعة القدس المفتوحة، ممثلة بمساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، ومديري فروع الخليل ودورا ويطا، بتكريم مدير الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ. أيمن الهودلي، ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية في محافظة الخليل والجامعات والكليات المشاركة في هذا اليوم.وشملت فعاليات اليوم الإرشادي في جامعة القدس المفتوحة، فقرات تعريفية ببرامج الجامعة التي صُممت خصيصاً لتشمل عروضاً تقديمية وأفلاماً حول الجامعة وجوائزها وإنجازاتها وتخصصاتها، كما شارك عدد من الجامعات والكليات في عروض حول برامجها التعليمية، وقدّمت النشرات الإرشادية حول ذلك، إضافة إلى اشتمال الفعاليات على فقرات ترفيهية ومسابقات لـ (جوال) وجوائز لطلبة الثانوية العامة.