شؤون فلسطينية

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت جماهير محافظة أريحا والأغوار، عن تضامنها الكامل ودعمها المطلق للأسرى الأبطال في السجون الإسرائيلية، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني، مصمم على استعادة حقوقه، وتجسيد استقلاله، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال الاعتصام التضامني، الذي نظمته حركة فتح إقليم أريحا والأغوار؛ للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية 
وأمناء سر حركة فتح، المعتقلين في السجون الإسرائيلية صباح اليوم، وسط مدينة أريحا، أمام  مقر الصليب الأحمر، بحضور محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، وماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وأكد أبو العسل والطيراوي، خلال كلمتيهما، أن تكثيف سطات الاحتلال، حملات الاعتقال لأبناء شعبنا، واستهدافها كوادر ونشطاء حركة فتح على أرض الميدان، والرافضين لـ (صفقة القرن) وكل ممارسات الاحتلال البغيضة، تعتقد واهمة، أن ذلك يثني قيادة وكوادر الحركة وقواه الوطنية الحية عن الثوابت الوطنية الصلبة، والتمسك بالحقوق الوطنية غير منقوصة.

 وشدد الطيراوي وأبو العسل على أن جماهير شعبنا على الدوام هي الوفية لتضحيات الأسرى، وأن شعبنا الفلسطيني، يرفض كل محاولات الشطب والتغيب للمشروع الوطني الفلسطيني، وأن إصراره وعزيمته للتحرر من الاحتلال لن تلين، ولن تنكسر،  مشددين على أن الأسرى هم عنوان من عناوين النضال في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

من جانبهم، عبر المشاركون في الاعتصام، عن وقوفهم  الكامل خلف الأسرى في معركتهم التي يخوضونها، وصمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى الأبطال في السجون الإسرائيلية.

وكانت قوات كبيرة من جنود جيش الاحتلال، داهمت مخيم عقبة جبر بأريحا، واعتقلت نائل أبو العسل، أمين سر حركة فتح، بأريحا والأغوار فجر أول أمس، بعدما حاصرت المنزل، وقامت بتفتيش المنزل واعتقاله.

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