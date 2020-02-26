بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية





وأكد العصافرة على أن هذه الدورة تجربة ناجحة بامتياز، في التعاون مع الجامعة، وهي الدورة الثانية، التي تقام في الجامعة، وأنها لن تكون الأخيرة، بل سيتم إقامة دورة مدربين وطنية خلال الفترة القادمة، مشيداً بالإمكانات المادية والبشرية الرائعة في الجامعة، واعتبرها فخراً ومكسباً حقيقياً للرياضة الفلسطينية.



وعبر العصافرة عن فخره بوجود طلاب التربية الرياضية في هذه الدورة، لأنهم يمتلكون الأرضية الخصبة للإبداع، متمنياً لهم مستقبلاً واعداً بإذن الله، مشيدً أيضاً بطلاب الاتحاد العسكري، الذين انضموا للدورة، وكان لهم بصمات واضحة في الاهتمام والالتزام والحرص الشديد على الاستفادة من الدورة، مقدما شكره لنادي شباب نابلس الرياضي، في استضافة الشق العملي، وإنجاح الدورة.





وأثنى على دور المحاضر في الدورة الحكم الدولي مجدي الميناوي، نائب رئيس لجنة الحكام، الذي قدم كل ما لديه من أجل صقل مهارات الطلاب النظرية والعملية؛ ليكونوا حكام المستقبل للعبة الملاكمة، والشكر موصول لزميله رئيس لجنة الحكام محمد أبو رميلة، على متابعته المستمرة للدورة إلى جانب المدير الفني للاتحاد الكابتن نادر الجيوسي، الذي تابع الدورة منذ البداية، وحتى التخرج.



وفي ختام الحفل تم تكريم الناجحين في الاختبار النظري والعملي للدورة، وتم تسليمهم شهادة الحكم الوطني، المؤهلة لدخولهم إلى الدورة الدولية نجمة واحدة، المزمع عقدها خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل في فلسطين.





والناجحون هم:1- عبد الله دبابسة، 2- طه حموي، 3- سامر أبو ترابي، 4 - بشار نعيرات، 5- محمد سلامة، 6- معاذ عكر، 7- شهد عوكل، 8- رانية عامر، 9- إسلام اسطة، 10- عمر البظ، 11- محمد الخولي، 12- عماد رمضان.



رام الله - دنيا الوطنقام الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، ممثل برئيسه فوزي العصافرة، وبالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية، ممثلة بعميد كلية التربية الرياضية، الدكتور جمال شاكر، بتخريج المشاركين في دورة إعداد الحكام الوطنية، التي أقيمت بالتعاون بين الاتحاد وكلية التربية الرياضية في الجامعة، حيث التحق في الدورة اثنا عشر طالباً وطالبة من تخصص التربية الرياضية.وفي بداية الحفل، رحب الدكتور شاكر، برئيس وأعضاء الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، مثمناً دورهم في تطوير الملاكمة الفلسطينية، مؤكداً حرص الكلية على تزويد طلاب التربية الرياضية بالمعارف والعلوم الخاصة بالألعاب الرياضية المختلفة، ومنها الملاكمة مباركاً لهم حصولهم على شهادة الحكم الوطني، متمنياً حصولهم على شهادة التحكيم الدولية في لعبة الملاكمة، ومرحباً بأي نشاط وتعاون مع اتحاد الملاكمة.وفي كلمته، عبر العصافرة عن سعادته بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، في إقامة الدورات التحكيمية، حيث قدم خالص شكره وتقديره لكلية التربية الرياضية، وللدكتور شاكر على جهودهم في استضافة وإنجاح دورة إعداد الحكام الوطنية، التي تقام ضمن الخطة السنوية للاتحاد.