شؤون فلسطينية

جمعية الفنادق الفلسطينية تُناشد نقابة الأطباء بتعليق الإضراب بسبب (كورونا)

جمعية الفنادق الفلسطينية تُناشد نقابة الأطباء بتعليق الإضراب بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت جمعية الفنادق الفلسطينية، نقابة الأطباء بضرورة تعليق الإضراب، الذي أعلنوه، خصوصاً في هذه المرحلة الخطيرة، والتي يتفشى فيها فيروس (كورونا) في دول عديدة.

وقالت الجميعة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا في جمعية الفنادق العربية، نحيي صمود القطاع الطبي، ووقوفه دوماً في خط الدفاع الأول؛ حفاظاً على شعبنا ومقدراته، وأن حالنا كحال كل فلسطيني، حريص على مصلحة هذا الوطن".

وأضافت الجمعية: "ننظر بعين الحذر والاهتمام الكبيرين للتحذيرات العالمية من تفشي فيروس (كورونا) في عدة دول حول العالم، فكما يهمنا أن نقدم فلسطين سياحياً بأجمل صورة أمام العالم، رغم خسارتنا الفادحة، بسبب هذا الوباء العالمي، إلا أننا كما عهدتمونا نضع أمننا القومي الصحي فوق كل اعتبار، وقد بذلنا خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة بالتواصل مع كافة الجهات الرسمية للوصول إلى خطة واضحة؛ للتعامل مع الوفود السياحية الوافدة إلى فلسطين، والتزمناً بكافة التعليمات الصادرة، لكن ومع حقيقة أن حالة كهذه تتطلب تكاتف الكل الفلسطيني بكافة قطاعاته".

وأكدت: أن أي قصور في أي جانب قد يحمل مخاطر كبيرة قد لاتحمد عقباها ولن يستطع احد تبريرها لا قدر الله، لقد لاحظنا مؤخراً أن الاجراءات الطبية الوقائية للسياح الوافدين الى فلسطين قد اصطدمت بحالة الاضراب التي تعيشها مؤسساتنا الصحية الحكومية بقرار من نقابة الاطباء، الذي خلق بدوره حالة من التوتر داخل قطاع الفنادق خصوصا والمتاجر السياحية عموما، وبالتحديد في مهد المسيح بيت لحم، حيث إن عدم تقديم هذه الخدمة الطبية في مواقع تجمع الوفود السياحية قد تكون له عواقب سيئة لا قدر الله، وبناء على ما سبق فاننا في جمعية الفنادق ندعو الاطباء الى أن يضعوا المصلحة الوطنية اليوم فوق كل اعتبار وأن يغلبوها على أي مطالب محقة لهم، مع قناعتنا بأنهم اصحاب مسؤولية وطنية كبيرة.

ولفتت: نظراً للعلاقة الاستراتيجية بين قطاع الفندقة والقطاع الطبي نناشدكم بتعليق الإضراب في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم تركنا لوحدنا في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد كافة شرائح مجتمعنا، مع تأكيدنا الكامل، ودعمنا لكم في مطالبكم المشروعة.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

إدارة معبر (إيرز) تُصدر تنويهاً بشأن تنقل المواطنين غداً

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

الداخلية بغزة تُعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت المقبل

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

وزارة الخارجية والمغتربين تستقبل وفدا من البرلمان الاوروبي

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يُوقف المحامي كمال عبيدات لنشاطاته الوطنية ضد تهويد المدينة المقدسة

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

الكابتن عصفور: نعتذر عن عدم تحقيق الإنجاز في مشاركتنا بالبطولة العربية بمصر

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً عن فيروس (كورونا)‏

&#34;القدس المفتوحة&#34; تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

"القدس المفتوحة" تستضيف فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في فرعها بالخليل

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

الطيراوي وأبو العسل: استهداف كوادر الحركة ونشطاء شعبنا يزيدنا تحدياً للصفقة

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

بالتعاون مع جامعة النجاح.. اتحاد الملاكمة يُخرّج دورة الحكام الوطنية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

جمعية المستهلك تواصل متابعتها لدعم المنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

ثاني حالة إصابة بكورونا في لبنان.. آتية من إيران

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي