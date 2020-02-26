الاحتلال يعتقل شابا من الأقصى ويقتحم منزل اثنين آخرين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شابا من المسجد الأقصى، كما اقتحمت منزلين وعاثت فيهما الخراب.



وأفادت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب أبو اسنينة "17 عاما" من أمام باب الرحمة.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب اسلام غتيت في حي رأس العامود ببلدة سلوان، ومنزل الشاب قتيبة أبو شقرة في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، وفتشتهما وعاثت فيهما خرابا.



وجاء ذلك بعد وقت قليل من اعتقال قوات الاحتلال للشابة مادلين عيسى من منزلها بكفر قاسم وتفتيش منزلها والعبث بمحتوياته.