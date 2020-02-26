الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز
رام الله - دنيا الوطن
اعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 2020، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.
اعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 2020، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.
ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا " اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".
ووفقا لما نشر على موقسش جاء نص البيان كالتالى:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ووفقا لما نشر على موقسش جاء نص البيان كالتالى:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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