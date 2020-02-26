الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا " اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".





" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.