الاحتلال يعتقل القيادي الفتحاوي ديمتري دلياني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم القيادي الفتحاوي ورئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني،حيث اقتحمت مجموعة من المخابرات الاسرائيلية ترافقها قوات خاصة وحرس حدود منزل دلياني في مدينة القدس، واحتجزته وعائلته فياحدى غرف المنزل بينما قامت قوة اخرى بتفتيش المنزل بحسب امر محكمة تم استصداره لهذا الغرض.



وبعد مصادرة اجهزة كمبيوتر وهواتف، اقتادت المخابرات والقوات الخاصة دلياني الى معتقل المسكوبية .



