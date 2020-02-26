شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل القيادي الفتحاوي ديمتري دلياني

الاحتلال يعتقل القيادي الفتحاوي ديمتري دلياني
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم القيادي الفتحاوي  ورئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري  دلياني،حيث اقتحمت مجموعة من المخابرات الاسرائيلية ترافقها  قوات خاصة وحرس حدود منزل دلياني في مدينة القدس، واحتجزته  وعائلته فياحدى غرف المنزل بينما قامت قوة اخرى بتفتيش المنزل  بحسب امر محكمة تم استصداره لهذا الغرض.
 
وبعد مصادرة اجهزة كمبيوتر وهواتف، اقتادت المخابرات والقوات  الخاصة دلياني الى معتقل المسكوبية .

 

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية جباليا النزلة الجديد ينظم سلسلة اجتماعات لمتابعة سير الأعمال

رئيس بلدية جباليا النزلة الجديد ينظم سلسلة اجتماعات لمتابعة سير الأعمال

الاحتلال يعتقل الشابة مادلين عيسى بعد مداهمة منزلها

الاحتلال يعتقل الشابة مادلين عيسى بعد مداهمة منزلها

قلقيلية: افتتاح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

قلقيلية: افتتاح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

&#34;الديمقراطية&#34;: البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

"الديمقراطية": البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

رئيس بلدية جباليا النزلة الجديد ينظم سلسلة اجتماعات لمتابعة سير الأعمال

رئيس بلدية جباليا النزلة الجديد ينظم سلسلة اجتماعات لمتابعة سير الأعمال

الاحتلال يعتقل القيادي الفتحاوي ديمتري دلياني

الاحتلال يعتقل القيادي الفتحاوي ديمتري دلياني

الاحتلال يعتقل الشابة مادلين عيسى بعد مداهمة منزلها

الاحتلال يعتقل الشابة مادلين عيسى بعد مداهمة منزلها

قلقيلية: افتتاح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

قلقيلية: افتتاح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)