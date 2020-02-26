الاحتلال يعتقل الشابة مادلين عيسى بعد مداهمة منزلها

الشابة مادلين عيسى إحدى المرابطات في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الشابة مادلين عيسى إحدى المرابطات في المسجد الأقصى، عقب اقتحام وتفتيش وتخريب محتويات منزلها في كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل.



وكرر الاحتلال اعتقال المرابطة مادلين أكثر من مرة، كما أصدر بحقها قرارات سابقة بالإبعاد عن المسجد الأقصى.



وأمس الثلاثاء، وجهت عيسى عبر صفحتها بـ"فيسبوك" دعوات لأهل الداخل الفلسطيني المحتل لتكثيف الجهود والحشود لصلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة "الفجر العظيم".



وأوضحت في دعوتها أن الفكرة تستهدف "الحشد للصلاة في الأقصى بأكبر مشاركة ممكنة من أهل الداخل والقدس نصرة للأقصى ودعما للمرابطين فيه".