قلقيلية: افتتاح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020







رام الله - دنيا الوطنقلقيلية: بحضور ومشاركة اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية افتتحت مديرية التربية والتعليم معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020، حيث ضم المعرض 23 مشروعاً طلابياً بالمجالات العلمية والتكنولوجية والهندسية والسلوكية قدمتها مجموعات طلابية مدارس محافظة قلقيلية.وشارك في افتتاح المعرض صالح ياسين مدير عام التربية والتعليم ود. نور الاقرع مدير جامعة القدس المفتوحة/ فرع قلقيلية وبيان طبيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعقاب شواهنة امين سر اتحاد المعلمين فرع قلقيلية، ومحمد وريدات ممثل الإدارة العامة التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم، ورياض أبو حمدة ممثل حركة فتح، ومنى عفانة مديرة الدائرة الإدارية، وحشد من الأسرة التربوية، والمجتمع المحلي ومجلس اولياء الامور الموحد، ومنى داود مديرة مدرسة بنات الشارقة الأساسية مستضيفة المعرض، والطلبة المشاركين ومعلميهم ومديري ومديرات المدارس المشاركة، ولجنة التحكيم المكونة من اكاديميين ومتخصصين من الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الفنية والتقنية.محافظ قلقيلية اشاد بالمشاريع التي تضمنها المعرض، والتي تتناول موضوعات علمية وتقنية هامة وتعكس إبداعات متميزة، مباركاً جهود مديرية التربية والتعليم والمدارس والطلبة والمعلمين المشرفين على توفير حاضنة لكافة الابداعات الطلابية وتنميتها وتطويرها، موضحا ان هذا الجيل المبدع قادر على التصدي لغطرسة الاحتلال وافشال صفقة القرن، وسيعمل على بناء الدولية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.ياسين رحب بالحضور، مشددا الى اهمية معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في ابراز ابداعات الطلبة العلمية والتكنولوجية والهندسة والسلوكية، وخلق بيئة حاضنة للإبداع في المدارس الفلسطينية لتسجل قصص نجاح جديدة على المستويين الوطني والدولي، وشكر ياسين لجنة التحكيم والمدارس المشاركة في المعرض والطلبة والمعلمين، وكافة المشرفين على المعرض.وقد اعلن ياسين نتائج المسابقة حيث حصد المركز الاول مدرسة بنات الشيماء الثانوية بمشروع "المساعد في المختبر العلمي" في حين حصد المركز الثاني مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية بمشروع "الكرسي المتحرك الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة" وحصد المركز الثالث مدرسة اناث قلقيلية الشرعية الثانوية بمشروع "تصميم عربة تسوق ذاتية الحركة" وحصد المركز الرابع مدرسة بنات ابو علي اياد الثانوية، بمشروع "الإشارة المتكلمة" وكان المركز الخامس لمدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية، بمشروع "حاضنة الطفل الآمنة" كما تم في نهايته تكريم الطلبة المشاركين ومعلميهم، ولجنة التحكيم.