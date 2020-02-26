شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي وزير خارجية أرمينيا في جنيف

رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية، والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الاربعاء، مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته 43 المنعقدة حاليا في جنيف، حيث تناقش الوزيران في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ظل العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين.

ووجه وزير الخارجية دعوة لنظيره لزيارة دولة فلسطين،. وفي نفس السياق اطلع المالكي نظيره وزير خارجية ارمينيا على المستجدات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية.

وتطرق إلى اعلانات بناء المستعمرات في القدس وجبل ابو غنيم ومنطقة E1، وبدوره اشار وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان الى اهمية استمرار الحوار والانفتاح في العلاقات، لتطوير العلاقات في كافة المجالات بما فيها في اطار المؤسسات الدولية والمتعددة الاطراف. 

وقد شارك في الاجتماعات د. ابراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة وحقوق الانسان في الخارجية، وسكرتير أول ديما عصفور ، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الامم المتحدة في جنيف.

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