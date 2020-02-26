شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اليوم الأربعاء في الجامعة الإسلامية بغزة مذكرة تفاهم مشتركة بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الاسلامية وذلك في إطار التحضير لاطلاق الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الدولي لهندسة القوى الكهربائية- فلسطين 2020 ، المزمع تنظيمه في الفترة من 20-21 /10/ 2020 في الجامعة الاسلامية بغزة بالشراكة مع شركة توزيع الكهرباء. 

وقد وقع الاتفاقية عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة م. سمير مطير- رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن الجامعة الإسلامية أ.د. ناصر فرحات- رئيس الجامعة. 

ووفقًا لبنود المذكرة، اتفق الطرفان على عقد مؤتمر علمي دولي في إطار استخدام البحث العلمي لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، والتعرف على جديد العلوم والتقنيات الخاصة بقطاع الطاقة سواء (توليد أو نقل أو توزيع) ومجالات الطاقة المتجددة وتكاملها مع شبكات الكهرباء، والتوصل لحلول الطاقة وإدارة شبكات الكهرباء وأنظمة الشبكات الذكية وتقنياتها. 

واتفق الطرفان على أن يكون اسم وطبيعة المؤتمر: "المؤتمر الدولي لهندسة القوى الكهربائية- فلسطين 2020"، ومكان وتاريخ الانعقاد: في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة الإسلامية بتاريخ 20-21/ تشرين الأول أكتوبر 2020م، وتكون طبيعة الدراسات محكمة وسيتم نشرها في IEEE. 

ويتشارك الطرفان في تنفيذ المؤتمر العلمي، وتوفير احتياجاته حسب الإمكانيات الأساسية المتاحة وحسب الإجراءات المعتمدة لدى الطرفين، بما في ذلك مشاركة طواقم العمل وأعضاء اللجان، حيث تقوم شركة كهرباء محافظات غزة بتوفير احتياجات المؤتمر حسب إجراءاتها الإدارية وأنظمتها المالية ، وتساهم الجامعة الإسلامية برعاية المؤتمر علميًا واستضافته.



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