مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض









رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، خلال لقائه مدراء مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات، والمراكز التأهيلية والإيوائية للأشخاص ذوي الاعاقة التابعة للوزارة اليات تطوير عمل المراكز والنهوض بواقعها لخدمة الفئات المهمشة من الطلبة المتسربين من المدارس والأشخاص ذوي الإعاقة.وحضر اللقاء الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري ومدير عام الاشخاص ذوي الاعاقة جمال عمر، ومدير عام الأسرة والطفولة عاصم خميس.وقال مجدلاني: "أن الدور الملقى على عاتق مركز التأهيل التابعة للوزارة هو دور وطني حيث تعزز هذه المراكز من صمودالمواطنين على الأرض من خلال التأهيل المهني ،والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة."وأوضح أن "وزارة التنمية من خلال رؤيتها التنموية الجديدة تسعى لربط المراكز التابعة لها بنظام إدارة الحالة والسجل الوطني باعتبارهم قاعدة البيانات الناظمة لنظام التحويل لكل طالب وأسرة مستهدفة للاستفادة من خدمات المراكز والوزارة."ودعا وزير التنمية مدراء المراكز للمزيد من الانفتاح على المجتمع المحلي والشراكة والتعاون الحقيقي لمعاونة الحكومة في المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات المهمشة والأسر الفقيرة، والمساهمة في عملية التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين.وأكد مجدلاني على ضرورة مراجعة فلسفة الوزارة الخاصة بالمراكز، وهدف وجودها ودراسة الكوادر العاملة بها لتأهيلها بالمهارات الوظيفية والفنية للنهوض بواقع العمل التنموي بالوزارة.واستعرض مدراء المراكز أبرز المعيقات التي تواجه عمل المراكز، من أجل معالجتها، والنهوض بالدور المنوط بها.