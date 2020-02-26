عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي



وفي هذا الإطار، أكد المجتمعون على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي لإزالة العوائق التي تضعها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك إعاقة تصدير المنتجات الزراعية لدول العالم والمنع المفروض على الخضار والفواكه الفلسطينية لدخول الأسواق الإسرائيلية، والذي يأتي في سياق سياسي يتماشى مع الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الزراعية لاسيما الأغوار.



وقد وضع وزير الزراعة المجتمعين في تطورات الوضع المتعلق بالمنع المتبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للمنتجات الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الدولية في الضغط على الاحتلال للالتزام بحقوق المزارعين الفلسطينيين والقطاع الزراعي، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.



وقد حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الزراعة والوكلاء المساعدون ومدير عام العلاقات الدولية والإعلام ومستشارة الوزير لشؤون المتابعة .



رام الله - دنيا الوطنبحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي وخمسدول أخرى، استعرض وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، مجموعة من القضايا الزراعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وخطط الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن السوق الإسرائيلي عبر زيادة القاعدة الإنتاجية الزراعية المحلية المعتمدة على العناقيد الزراعية، والاستيراد المباشر حيث ما أمكنللمنتجات الحيوانية والنباتية على حد سواء.