حذرت من استنكاف الجميع.. نقابة الأطباء تتهم الحكومة بالتعنت وتُقرّ برنامج احتجاج





يوم الخميس 27.2.2020:



"الرعاية الصحية الأولية" يوم عمل طبيعي و مغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشر صباحا .



"المستشفيات" تعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة و مغادرة أماكن العمل الساعة الثانية عشر صباحا مع بقاء المناوبين.



"مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس" يوم عمل طبيعي ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 صباحا.



ويستثنى من الإجراءات مرضى الدم والاورام و الكلى والحالات الطارئة والولادة والطب الوقائي، وكل ما يخص فيروس كورونا والحالات المشتبه إصابتها به يبقى جميع الأطباء بحالة استعداد تام وعلى مدار الساعة.



وأوضحت النقابة أنه وبهذه الإجراءات تعطي النقابة الفرصة من أجل التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة من أجل إحقاق الحقوق لأصحابها.



وتابعت: "وفي حال استمرار تعنت الحكومة تدرس النقابة خيار الاستنكاف عن العمل لجميع الأطباء ابتداءً من يوم الأحد القادم 1.3.2020 مع خطة طوارىء مدروسة من أجل مواجهة فيروس كورونا في حال وصل فلسطين.



وحذرت نقابة الأطباء من المساس بأي من منتسبيها على خلفية الفعاليات النقابية وسيكون الرد في حال حدوث ذلك غير مسبوق.

رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء، أنه وفي الوقت الذي تمد فيه يدها للحوار إلا أن الحكومة لا زالت متعنتة وتصم آذانها عن سماع الحقيقة بل تعدت ذلك إلى تشويه الحقائق، كما ورد في بيان النقابة.وأوضحت النقابة أن مجلس الوزراء قرر بتكليف اللجنة الوزارية بمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء، إلا أن هذه اللجنة حتى هذه اللحظة لم تتواصل مع النقابة، وما سمعناه من تصريحات إعلامية للحكومة ووزير العمل هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للحقيقة بصلة.وعليه، اجتمع مجلس نقابة الأطباء بتاريخ 26.2.2020 وقد قرر اتخاذ برنامج احتجاج، وتفاصيله كما يلي وفق ما جاء في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: