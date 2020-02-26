القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق





وأضاف: (صفقة القرن) مرفوضة من ألفها ليائها، لأنها تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق، وبأبشع صور الظلم والاضطهاد.



وشرح القواسمي للوفد أن السلام يبنى بالحوار وموافقة الأطراف ذات الصله، وجعل الشرعية الدولية حكما ومرجعا في القضايا الخلافية، أما أن تكون الصفقة بمعزل عن الطرف الفلسطيني، وأن يتم حسم وحل الملفات الرئيسية لصالح الاحتلال تماما، وتكرس الأمر الواقع وتعمق الاحتلال ونظام الابارتايد، وتضم القدس و الأغوار والاستيطان لدولة الاحتلال، وتخلق معازل وكونتونات ومن ثم تطلق عليها إسم دولة، فلسطينية، فهذا ليس سلاما بالمطلق ولن يكتب له النجاح.



وأوضح القواسمي للوفد أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل استعادة حقوقه المسلوبة والمسروقه من إسرائيل، وهو ليس شعبا إرهابيا، وهو مناضل من أجل العداله والحرية والمساواة والاستقلال كشعوب الأرض التي ناضلت من أجل ذلك ومنهم الشعب الأمريكي الذي ناضل ضد الاستعمار البريطاني في القرن 18.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها، أسامة القواسمي أثناء استقباله وفدًا أمريكيا ضم 39 إمرأة من مؤسسات مختلفه من ولاية "فرجينيا"، أن (صفقة القرن) مرفوضة تماماً لأنها وصفة لتطبيق نظام "الابارتايد" العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.