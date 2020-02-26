شؤون فلسطينية

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها، أسامة القواسمي أثناء استقباله وفدًا أمريكيا ضم 39 إمرأة من مؤسسات مختلفه من ولاية "فرجينيا"، أن (صفقة القرن) مرفوضة تماماً لأنها وصفة لتطبيق نظام "الابارتايد" العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: (صفقة القرن) مرفوضة من ألفها ليائها، لأنها تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق، وبأبشع صور الظلم والاضطهاد.

وشرح القواسمي للوفد أن السلام يبنى بالحوار وموافقة الأطراف ذات الصله، وجعل الشرعية الدولية حكما ومرجعا في القضايا الخلافية، أما أن تكون الصفقة بمعزل عن الطرف الفلسطيني، وأن يتم حسم وحل الملفات الرئيسية لصالح الاحتلال تماما، وتكرس الأمر الواقع وتعمق الاحتلال ونظام الابارتايد، وتضم القدس و الأغوار والاستيطان لدولة الاحتلال، وتخلق معازل وكونتونات ومن ثم تطلق عليها إسم دولة، فلسطينية، فهذا ليس سلاما بالمطلق ولن يكتب له النجاح.

وأوضح القواسمي للوفد أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل استعادة حقوقه المسلوبة والمسروقه من إسرائيل، وهو ليس شعبا إرهابيا، وهو مناضل من أجل العداله والحرية والمساواة والاستقلال كشعوب الأرض التي ناضلت من أجل ذلك ومنهم الشعب الأمريكي الذي ناضل ضد الاستعمار البريطاني في القرن 18.

أخبار ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

&#34;الديمقراطية&#34;: البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

"الديمقراطية": البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

حذرت من استنكاف الجميع.. نقابة الأطباء تتهم الحكومة بالتعنت وتُقرّ برنامج احتجاج

حذرت من استنكاف الجميع.. نقابة الأطباء تتهم الحكومة بالتعنت وتُقرّ برنامج احتجاج

اشتية يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي بشأن منتجات المستوطنات

اشتية يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي بشأن منتجات المستوطنات

سلطات الاحتلال تقرر إعادة فتح معابر القطاع والبحر أمام الصيادين

سلطات الاحتلال تقرر إعادة فتح معابر القطاع والبحر أمام الصيادين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

&#34;الديمقراطية&#34;: البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

"الديمقراطية": البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة لخمسة أسرى مرضى يقبعون بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة لخمسة أسرى مرضى يقبعون بسجون الاحتلال

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول