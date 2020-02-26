تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت











رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، اعتبارا من الأول من آذار/مارس المقبل.جاء ذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت، الذي أودى بحياة الآلاف في مناطق متفرقة من العالم.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد ارتفع إلى 25.