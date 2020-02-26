عاجل

  • وزير الصحة اللبناني يؤكد تسجيل إصابة ثانية بفيروس (كورونا)

عربي

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت

تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بجميع المدارس والجامعات في الكويت
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، اعتبارا من الأول من آذار/مارس المقبل.

جاء ذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت، الذي أودى بحياة الآلاف في مناطق متفرقة من العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد ارتفع إلى 25.



أخبار ذات صلة

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

شاهد: طبيب مبارك يكشف مفاجأة لأول مرة عن طبيعة مرضه

شاهد: طبيب مبارك يكشف مفاجأة لأول مرة عن طبيعة مرضه

الجزائر تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الجزائر تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

السراج: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية

السراج: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجامعة الإسلامية

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مختصون: على الفلسطينيين استثمار التحول في سياسة الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

مجدلاني: دور مراكز التأهيل وطني لتعزيز صمود المواطنين على الأرض

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

عطاري يستعرض قضايا زراعية بحضور ممثلين عن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي

&#34;الديمقراطية&#34;: البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

"الديمقراطية": البناء في (E1) تحدٍ سافر للفلسطينيين والمجتمع الدولي

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق

القواسمي: (صفقة القرن) تمنح الأرض الفلسطينية المحتلة لدولة الاحتلال دون وجه حق

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة لخمسة أسرى مرضى يقبعون بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة لخمسة أسرى مرضى يقبعون بسجون الاحتلال

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول