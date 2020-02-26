شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقرر إعادة فتح معابر القطاع والبحر أمام الصيادين

سلطات الاحتلال تقرر إعادة فتح معابر القطاع والبحر أمام الصيادين
مراكب الصيادين أمام زورق إسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر و الحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم غداً الخميس كالمعتاد.

وكان منسق الجيش الإسرائيلي قال عصر اليوم الأربعاء: إنه بعد إعادة تقييم للوضع، تقرر إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز ومعبر كرم أبو سالم، ابتداءً من صباح الغد، كما سيتم فتح منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً.

وأكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، أن سلطات الاحتلال قررت فتح البحر اليوم الأربعاء.

وقال في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): "اليوم الأربعاء 26/2/2020 سلطات الاحتلال تفتح البحر أمام الصيادين بمساحة ستة أميال على امتداد الساحل من الشمال إلى الجنوب بدءاً من الليلة الساعه 11 مساءً".

وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق جميع معابر القطاع ومنطقة الصيد أمام الصيادين، على إثر تصعيد إسرائيلي عسكري الأحد الماضي.

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