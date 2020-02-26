شؤون فلسطينية

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها
السيدة صفاء شكشك
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف جلال شكشك، عم السيدة المغدورة صفاء، التي قتلت قبل أيام على يد زوجها، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

وأكد شكشك في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن تحقيقات النيابة في القضية تم اكتمالها، وقد وضعت العائلة بتفاصيلها، لافتا إلى أن الزوج قتل زوجته صفاء، بعد مرور ساعة من وقت رجوعها الى بيتها، لافتا إلى أنها كانت في بيت عائلتها، وقد أعادها الى بيته عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، وقد قتلها عند الساعة الحادية عشر والنصف.

وقال: "حاول الزوج في البداية، خنق صفاء ولكن لم يستطع، وعاود الكرة مرة اخرى وتمكن من قتلها في المرة الثانية، ثم وضع حزام على عنقها بعد عملية خنقها، حتى يظهر بأنها انتحرت"، نافيا في الوقت ذاته وجود اي شركاء معه في الجريمة.

وأضاف شكشك: "عندما نُقلت الجثة الى المستشفى، عائلة القاتل لم تخبر بأن ابنهم قتل زوجته، وانما جاءت كحالة وفاة، ولكن تبين أن هناك شبهة جنائية، وتم استدعاء الطبيب الشرعي".

وفي السياق ذاته، أشار عم المغدورة، إلى أنه كان هناك خلاف بين صفاء وزوجها، لافتا إلى أن والدها وضعه الاقتصادي صعب، فلم يحضر لها سوى حفاظات صحية لطفلتها الرضيعة، فيما أعطتها والدتها مبلغ 20 شيكلاً، منوها إلى أن زوجها عندما عاد الى البيت طلب منها المبلغ، ولكنها رفضت، مما دفعه لخنقها.

وحول كيفية القتل، أوضح شكشك، أنه ثبت يديها بقدميه حتى لا تستطيع الدفاع عن نفسها، واحكم قبضته على عنقها حتى توفيت، منوها في الوقت ذاته إلى أنه بذلك تم اكتمال ملف التحقيق وسيتم نقله الى المحكمة.

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