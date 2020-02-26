"الأشغال الشاقة" 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات



وقالت: "المتهم (ج،ط) بتهمة الاتجار بمواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة (15 عاماً) وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني".



رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي جمال جبر وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي عامر مرمش، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الاستئناف الأستاذة رنا عبيد.