شؤون فلسطينية

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين اليوم في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، على أهمية مجلس حقوق الإنسان ورسالته في حماية هذه الحقوق، والحفاظ عليها. 

وأشار في إحاطته للصحفيين إلى لقاءاته التي عقدها على هامش المجلس في دورته الحالية بما فيها لقائه مع اكثر من 20 وزيراً، والمفوضة السامية التي شكرها على جهودها، وعلى أن البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى انهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه وزير الخارجية الى أن لقاءاته قد تمحورت حول أهمية رفض ما يسمى بـ (صفقة القرن)، لأنها تتجاوز وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، كما تطرق في إحاطته إلى ضرورة العمل مع جميع الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في 23 آذار/ مارس وأهمية أن يكون هناك موقف موحد ضد الإجراءات والسياسات، غير القانونية وأحادية الجانب بما فيها الاستيطان والاستعمار غير الشرعي والضم المحظور قانوناً ودولياً.

وقد أجاب المالكي على عديد الأسئلة المطروحة من الصحفيين التي تركزت على العلاقة مع الأمريكان، والهجوم على (أونروا)، وأشكال المتابعة والآليات للتعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات، والموقف من بناء المستوطنات في "Е1"، وأثر ذلك على حل الدولتين، وغيرها من الأسئلة حول خطة ترامب نتنياهو وموقف الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

حماس تعقب على تحذيرات ملادينوف بشأن توقف خدمات (أونروا)

حماس تعقب على تحذيرات ملادينوف بشأن توقف خدمات (أونروا)

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

&#34;الأشغال الشاقة&#34; عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

"الأشغال الشاقة" عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

الضميري: تراجع ملحوظ في جرائم القتل المسجلة في فلسطين

الضميري: تراجع ملحوظ في جرائم القتل المسجلة في فلسطين

بالصور: نتائج عملية باجتماع &#34;مهم&#34; بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: &#34;أعطني استثناءً&#34;

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

&#34;الأشغال الشاقة&#34; عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

"الأشغال الشاقة" عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

بالصور: نتائج عملية باجتماع &#34;مهم&#34; بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: &#34;أعطني استثناءً&#34;

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: &#34;رضيعي يموت أنقذوه&#34;

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: "رضيعي يموت أنقذوه"

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول