شؤون فلسطينية

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى
جامعة الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء د. محمد شتبه، ووزارة التعليم العالي ممثلة والوزير محمود أبو مويس بالتدخل لوقف جملة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مؤخراً جامعة "الأقصى الحكومية" بقطاع غزة، بحق مئات الطلبة.

وتمثلت الإجراءات بإلغاء الجامعة نظام الإعفاء النصفي لشريحة الطلبة المستفيدين من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وإجبارهم على دفع كامل رسوم الفصل المقررة عليهم خلافاً لما كان معمول به خلال السنوات الماضية، إضافة لأجبار ابناء الشهداء ممن تقل معدلاتهم التراكمية عن 70٪ من دفع كافة الرسوم مع رفع نسبة دفع نظام الحد الأدنى لباقي الطلبة، في خطوة غير محسوبة مطلقاً كونها ستزيد من الأعباء المالية على الطلبة الفقراء وذويهم، سيما وأنهم مصنفون ضمن الحالات الأشد فقراً.

واعتبرت الحملة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تراجع الجامعة وخروجها على أبسط مبادئها، في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة سيدفع بمئات الطلبة إلي ترك مقاعد الدراسة، لعدم قدرتهم علي الإيفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن ذلك القرار، بسبب تغول الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من أسر قطاع غزة.

ومن جانبه أكد "رامي محسن" المتحدث بإسم الحملة الوطنية على أن هذا القرار يعد بمثابة إجراء تعسفي وخطير، ينطوي على مساس بحق الطلاب الأشد فقراً في التعليم الجامعي، وهو ما يمثل ضرباً لكل القيم الوطنية التي نشأت من أجلها الجامعة، كجامعة حكومية تدعم فرص الفقراء في التعليم، داعياً إدارة الجامعة إلى النظر حولها وتمحيص الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، وإلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.

أخبار ذات صلة

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها

تفاصيل مثيرة.. 20 شيكلاً وراء قتل الفتاة صفاء شكشك على يد زوجها

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

حماس تعقب على تحذيرات ملادينوف بشأن توقف خدمات (أونروا)

حماس تعقب على تحذيرات ملادينوف بشأن توقف خدمات (أونروا)

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

&#34;الأشغال الشاقة&#34; عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

"الأشغال الشاقة" عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

الضميري: تراجع ملحوظ في جرائم القتل المسجلة في فلسطين

الضميري: تراجع ملحوظ في جرائم القتل المسجلة في فلسطين

بالصور: نتائج عملية باجتماع &#34;مهم&#34; بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: &#34;أعطني استثناءً&#34;

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

الخضري: لليوم الثالث على التوالي الاحتلال يُغلق معابر غزة ويشدد الطوق البري والبحري

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

المالكي: البند السابع سيبقى بنداً ثابتاً على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل إشكالية جامعة الأقصى

&#34;الأشغال الشاقة&#34; عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

"الأشغال الشاقة" عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد

بالصور: نتائج عملية باجتماع &#34;مهم&#34; بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: &#34;أعطني استثناءً&#34;

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: &#34;رضيعي يموت أنقذوه&#34;

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: "رضيعي يموت أنقذوه"

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

منوعات

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

عربي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول