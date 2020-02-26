"الأشغال الشاقة" عشر سنوات لمدان بقضية الشروع بالقتل القصد





وأضاف: "عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها بواقع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.



رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي بسام زايد، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن المتهم (م،ز) عن التهمة الأولى الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وعن التهمة الثانية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 98 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة.