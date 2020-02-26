ارتفاع وفيات فايروس (كورونا) في إيطاليا إلى 12

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي يوم الأربعاء: إن رجلاً توفي في شمال البلاد بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12.



ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن عدد الإصابات المؤكدة زادت إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.



وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطالياللصحفيين: إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما، فيما كان كل الذين لاقوا حتفهم حتى الآن بسبب الفيروس، مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية.