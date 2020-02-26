شؤون فلسطينية

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة

بالصور: نتائج عملية باجتماع "مهم" بين التربية واتحاد المقاولين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد مسؤولون في اتحاد المقاولين، ووزارة التربية والتعليم اجتماع عمل ناجح أدى إلى حل غالبية المشاكل التي عرضها المقاولين خلال الزيارة الهامة من قبل المهندس فخري الصفدي الوكيل المساعد لشؤون الأبنية واللوازم في وزارة التربية والتعليم إلى مقر الاتحاد بدعوة من نقيب مقاولي غزة، أسامة كحيل.

ووصف المهندس الصفدي الاجتماع مع اتحاد المقاولين بالودي وتخلله الاستماع لوجهات نظر المقاولين، سعياً إلى حل المشاكل التي تواجههم أثناء تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع وزارة التربية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأكد الصفدي أن العلاقات بين الوزارة والمقاولين ممثلهم الاتحاد طيبة وجيدة ولا يعكر صفوها أي خلافات، خاصة أن غزة تحظى بحصة كبيرة من المشاريع التي يجري تنفيذها تحت اشراف ومتابعة الطواقم الفنية للوزارة وزيارات العمل الميدانية.

بدوره وصف رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل اللقاء بأنه هو الأول من نوعه الذي يجمع جهات الاختصاص بالمشاريع في وزارة التربية والتعليم في مقر الاتحاد بغزة للاستماع لمشاكل وتطلعات المقاولين في جو ايجابي تسوده الروح الطيبة التي تبديها الوزارة تجاه مقاولي غزة.

وأشاد كحيل بتفهم الوزارة للظروف القاهرة التي تمر بها محافظات غزة وأخذها بعين الاعتبار، وهو أمر مُقدر لدى اتحاد المقاولين ويؤكد ان وزارة التربية والتعليم تسعى لتنفيذ المشاريع حسب المعايير والمدد الزمنية المحددة دون تعطيل للمقاولين أو تأجيل دفعاتهم.

وحضر الاجتماع مساء الاثنين الى جانب كحيل والصفدي المهندس عماد بريغيث وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين م. هاشم سكيك و م. عبد الناصر أبو عودة والمدير التنفيذي محمد الحسيني ولفيف من المقاولين ذوي العلاقة بالمشاريع مع وزارة التربية والتعليم.



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