شؤون فلسطينية

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"

الطفلة ميرال تُصارع الموت وتوجه صرخة أخيرة للرئيس: "أعطني استثناءً"
الطفلة ميرال أبو عمشة
أُصيبت الطفلة ميرال أبو عمشة (10 سنوات) من غزة، بسرطان الغدد اللمفاوية في غزة، وتم تحويلها إلى مستشفى النجاح بنابلس للعلاج، لكن الاحتلال الإسرائيلي زاد على وجعها ألف وجع ورفض أن يرافقها أحد، واحتضنتها أسرة مستشفى النجاح وحيدة دون عائلة.

لم تنته معاناة ميرال هنا، بل زادت حين اتضح أنه لا علاج لها في مستشفى النجاح، وكان يُفترض أن تُسافر لمستشفى الحسين الطبي في عمان، لكنها واجهت مشكلة عدم امتلاكها جواز سفر.

وبعد شهر من الإجراءات والمناشدات صدر جواز السفر، لكن مستشفى الحسين رفض استقبالها، كما رفضت مستشفى المقاصد استقبالها، بحسب المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن".

ولم يتبق أمام هذه الطفلة إلا مستشفيات الداخل المحتل، لكن قرار السُلطة بإيقاف التحويلات وقف عائقاً أمام ميرال.

تُناشد والدتها الرئيس عباس ووزيرة الصحة بعمل استثناء لطفلتها التي تتمنى أن تكبر وتُصبح طبيبة لتُنقذ الأطفال من مرضها القاتل.

للتواصل/0599680557




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