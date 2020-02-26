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شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي

شاهد: تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمشاركة السيسي
تشييع جثمان حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
شيع اليوم الأربعاء، جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة.

وشارك في الجنازة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عدلي منصور.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فقد كثفت الجهات الأمنية تواجدها، تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

 


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