مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: "رضيعي يموت أنقذوه"



وقال والد الطفل بأن رضيعه تدهورت حالته منذ شهر، "وعند ذهابنا للمشفى، قالوا الأطباء بأنه يعاني من تليف على الرئة، مما دفعهم لإدخاله لغرفة العناية المركزة بعد 7 أيام من مكوثه داخل القسم العام في المستشفى".



وقال أبو شقفة في مناشدته لـ"دنيا الوطن"، بأنه ناشد الجميع من أجل إنقاذ حياة طفله الذي يصارع الموت لحظة بلحظة، بضرورة الايعاز لمستشفيات الأردن أو الضفة لقبول حالته، خاصة وأن جميع المستشفيات لم ترد على موعد إخراجه من غزة، دون معرفة السبب.



وطالب أبو شقفة الرئيس عباس، ووزيرة الصحة لإنقاذ حياة طفله.



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رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن نادر أبو شقفة، من سكان مدينة غزة، الرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة مي كيلة، وكافة المسؤولين لضرورة الايعاز والتدخل لإنقاذ حياة طفله محمد (6 شهور)، حيث يمكث في قسم العناية الفائقة في مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة.