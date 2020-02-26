العوض: حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات وليس مجالس بلديات



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: أن هذه الإجراءات، تزيد من تأزييم العلاقات الداخلية الفلسطينية، وتؤثر بشكل كبير على مستوى الخدمات التي توفر للمواطنين.



وبيّن العوض، أن حركة حماس ماضية بالاستفراد في إدارة شؤون القطاع، وهذا يشكل خطراً كبيراً، خاصة في ظل طرح (صفقة القرن) التي تسعى لإبقاء الانقسام، وإدارة شؤون غزة بمعزل عن المشروع الوطني العام.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن حركة حماس تسعى لتعيين مجالس جبايات، وليس مجالس للبلديات، معتبراً ما أقدمت عليه من تعيين مجلس بلدي جباليا غير مقبول، ويمثل انتهاكاً لحقوق المواطن الفلسطيني.